Підходить критичний момент: що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку складна ситуація. Останніми днями дещо зросли темпи просування російських окупантів.

Зараз на Покровському напрямку наближається критичний момент. Це 24 Каналу зауважив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

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Ворог інвестує дуже багато ресурсів

Олексій Мельник зазначив, що російські загарбники зараз інвестують дуже багато ресурсів у Покровський напрямок. На його думку, у такий спосіб ворог може остаточно виснажити свій потенціал або досягнути оперативного успіху.

Темпи просування росіян останніми днями зросли. Якщо зараз аналізувати оцінки та інформацію з різних джерел, то дійсно там, мабуть, підходить критичний момент. Тому що обидві сторони виснажені,

– сказав він.

Зауважимо, що на Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники відбивали 58 атак у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.