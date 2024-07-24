Ситуація біля села Прогрес на Покровському напрямку: ЗСУ намагаються вибити звідти ворога

В оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку. Зокрема, там повідомили про те, що відбувається поблизу села Прогрес.

Зазначається, що наші захисники намагаються вибити окупантів із цього населеного пункту.

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Яка ситуація біля села Прогрес на Покровському напрямку

Як зазначили в ОСУВ "Хортиця", підрозділи ворожих російських військ в районі Прогрес перебувають під вогневим ураженням Сил оборони України.

Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої,

– ідеться в повідомленні.

Що відбувається поблизу села Прогрес: дивіться на карті

До слова, там також повідомили, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності "Хортиці", де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.

Військовослужбовці тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.