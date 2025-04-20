Окупанти зазнають втрат: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про відступ ворога біля Покровська

Росіяни зазнали втрат під час штурму на Покровському напрямку. Незважаючи на живу силу й техніку, яку окупанти використовують біля Покровська, вони вже не мають там значних успіхів.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в телеефірі "Ми – Україна".

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Ворог втрачає ресурси та відступає

Російські війська знову використовують для наступу легку цивільну техніку. Цього разу для просування на Покровському напрямку вони залучили цілий загін мотоциклів. Завдяки злагодженій роботі бійців ЗСУ, окупанти зазнали втрат. Ворог все ще намагається дістатися до Покровська, адже вважає місто стратегічною ціллю.

Покровськ залишається найбільш інтенсивним напрямком. Цікавий елемент Покровського напрямку полягає в тому, що як раз там, попри те, що росіяни докладають найбільше сил – вони мають там найменші успіхи,

– зазначив Трегубов.

Так окупанти для нещодавнього великого штурму використали 90 мотоциклів. Але українські захисники одразу знищили разом з екіпажем.

Окрім цього речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що росіяни навіть почали відступати в районі Котлиного та на захід від нього. Збройні Сили України твердо утримують позиції на ключових рубежах, щоб ворог не досяг своїх цілей із захоплення більшої території нашої країни.

Нагадаємо, минулої доби російські війська просунулися на Покровському і Сіверському напрямках біля Білогорівки, Розливу та в Успенівці. Воїни ЗСУ борються з окупантами, тримають оборону, закріпилися на території Курської області та просунулися в Білгородській області.