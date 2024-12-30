Тривають заходи зі знищення штурмових груп противника, – ОСУВ "Хортиця" про Покровський напрямок

Росіяни продовжують штурмувати різні напрямки фронту. Найскладніша ситуація наразі на Покровському напрямку.

Там протягом минулої доби, 29 грудня, було зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Яка ситуація на Покровському напрямку

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що росіяни атакували позиції українських військ у напрямку Миролюбівки, біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Новоєлизаветівки, Даченського, Шевченко, Піщаного, Лисівки, Нововасилівки та Новотроїцького.

Атаки вони здійснювали переважно без застосування бронетехніки.

Загалом на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 43 наступальні штурми.

Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки,

– повідомили військові.

Вони також додали, що ворог продовжує накопичувати сили для наступних атак і наголошують, що затишшя немає. Відносно спокійною залишаються лише ситуація у самому Покровську, бо росіяни ще туди не дісталися.