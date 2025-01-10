Росіяни криють Покровськ усіма видами зброї: яка ситуація в місті
Ситуація на фронті залишається дуже складною, одним із найгарячіших напрямків є Покровський. Стало відомо, що відбувається у прифронтовому місті.
Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк сказав, що ситуація у Покровську залишається складною. Про це пише 24 Канал із посиланням на національний телемарафон.
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Інтенсивність обстрілів зростає
Голова МАВ наголосив, що від лінії фронту до околиць міста залишається два кілометри, мовиться про найближчу точку околиці.
В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає,
– пояснив Добряк.
Він також сказав, що росіяни використовують повністю все озброєння, яке у них є для того, щоб завдавати ударів по місту, околицях, і по селах, які біля міста. Росіяни застосовують FPV-дрони, артилерію, а також міномети та КАБи.
Відомо, що критична інфраструктура майже вся знищена вщент. Водночас подекуди в нас працюють точки роздачі води і декілька теплопунктів.
Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає ну і авжеж і теплопостачання немає,
– додав Добряк.
У місті залишаються люди. Мовиться приблизно про 7 тисяч. Дітей у Покровську немає.