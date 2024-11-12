Є три причини, чому росіяни зараз просуваються на фронті

Ситуація на фронті зараз дуже складна. Окупанти мають просування. На це є три причини: панування ворога у повітрі, нестача людей у ЗСУ та темпи постачання зброї для України від союзників.

Таку думку 24 Каналу озвучив засновник БФ "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що більшість боїв відбувається на Покровсько-Курахівському напрямку.

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"Ворог на Покровсько-Курахівській ділянці фронту зосередив більшість своїх боєздатних підрозділів. Більшість боєзіткнень відбувається саме на Покровсько-Курахівському напрямку", – підкреслив він.

Три важливі чинники

Павло Нарожний зазначив, що просування ворога відбуваються через активну дію російської авіації. Загарбники скидають величезну кількість керованих авіаційних бомб. На жаль, Україна не має на це відповіді. Дуже рідко знищуються Су-34, які є носіями КАБів. Зазвичай це відбувається не в повітрі, а на аеродромах за допомогою ударних безпілотників. Тоді техніка пошкоджена або знищена, а російські пілоти залишаються живими.

Також спостерігається нестача людей у більшості військових частин. Мовиться не тільки про піхотні чи механізовані бригади, а ще про артилерію та інші підрозділи. А ще часто нашим військовим не вистачало підготовки. Зараз продовжується термін підготовки бійців з 32 до 45 днів, тому ситуація повинна змінитися.

Третя проблема, яка є – це швидкість постачання від наших союзників. Тобто наскільки швидко вони постачають боєприпаси, техніку і все інше, що потрібно на фронті. Тут насамперед мовиться про артилерійські боєприпаси та САУ, гармати, гаубиці і так далі,

– сказав військовий експерт.

Ворог наразі може просуватися виключно за допомогою переваги в артилерії. Тому що вони роблять більше пострілів, мають більше стволів, з яких можуть стріляти. Ця ситуація також змінюється. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз зробить 20 САУ "Богдана" на місяць. Ніхто у світі з такою швидкістю не виготовляє артилерійські установки.