Їх неймовірно багато: командир екіпажу БпЛА сказав, як росіяни використовують FPV-дрони

Російські окупанти активно використовують FPV-дрони. Таких безпілотників ворог має дуже багато. Усе залежить від конкретного напрямку.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що на тих напрямках, де оборону тримає бригада "Рубіж", все досить ситуативно. На день може прилітати 20 – 40 ворожих FPV-дронів.

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"Буває, що вони просто через кожні 10 хвилин вилітають без сенсу, просто кружляють, а згодом або потрапляють в якийсь житловий будинок, або просто в дорогу, щоб пошкодити дорожнє покриття, або просто якусь позицію наших сил. Вони літають, працюють постійно. Їх неймовірно багато", – підкреслив він.

Збір на авто та обладнання для артрозвідки

Андрій Отченаш зазначив, що бригада "Рубіж" оголосила збір на автомобіль та обладнання для артрозвідки. Адже автомобіль – це логістика, тому, на жаль, вони дуже часто знищуються, зокрема, FPV-дронами.

Дуже важливі різні комплектуючі для артилерійських підрозділів, зокрема, для артилерійської розвідки. Це і для пілотів, і для систем радіоелектронної боротьби, і для грамотного коригування артилерії в цілому. Це все комплексно.

Воно дуже часто знищується, вибивається. Буває таке, що за один день умовно якусь антену перебило в іншому кінці села, де теж стоїть той самий підрозділ, перебило ще якусь деталь, грубо кажучи. І це все потрібно швидко змінювати, щоб продовжувати бойові дії. На це, звісно, постійно потрібне фінансування,

– пояснив військовий.

Тому він закликав кожного долучатися до збору, тому що важлива кожна гривня. Усі звіти можна побачити на офіційних сторінках бригади "Рубіж".

Долучитися до збору можна за посиланням / Скриншот з ефіру 24 Каналу