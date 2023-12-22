"Європо, Путін не зупиниться": хто насправді заблокував українсько-польський кордон

22 грудня 2023, 12:17
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Заходу не слід розслаблятися та зупиняти постачання допомоги Україні, оскільки проти нього уже веде гібридну війну Росія. За допомогою агентурної мережі та важелів дії Кремль впливає на ситуацію в Європі. Наслідки цього можна побачити на українсько-польському кордоні.

Відповідний висновок звучить в аналітичному ролику блогера, що є автором ютуб-каналу "Бути чи", – інформує 24 Канал. Автор натякає, що промосковські сили у Варшаві намагаються не просто розколоти Захід, а підготувати благодатний ґрунт для в'їзду в регіон російських танків.

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Проросійська агентура у Варшаві працює

Отже, від початку листопада на польсько-українському кордоні неспокійно. Організатором блокади на в'їзд в Польщу українських товарів є Рафал Меклер – лідер люблінського відділення партії "Конфедерація". Саме він курує протестами польських перевізників.

Згадаємо, що засновником цієї політичної сили є Януш Корвін-Мікке, який в окупованому Криму зустрічався з гауляйтером Аксьоновим, та Роберт Вінницький. Останній очолював ультраправу організацію "Всепольська молодь", з якої розпочинав свій шлях, зокрема, Бартош Бекер – засновник організації "Фаланга", палкий прихильник "донецьких повстанців".


Януш Корвін-Мікке й так званий голова Криму Аксьонов / Скриншот з відео ютуб-каналу "Бути чи"

Ще у 2017 році українські хакери з розслідувальної групи InformNapalm публікували листування зі зламаної пошти такого собі Алєксандра Усовського. Це кремлівський найманець, якого пропаганда презентує на федеральних каналах як "експерта з питань Польщі".

Журналісти опублікували листування Усовського з депутатом Державної Думи Росії Костянтином Затуліним. У ньому він розповідає:

  • як його люди з OWP (правої організації "Табір Великої Польщі") провели перемовини з Польською селянською партією для того, аби потрібних кандидатів взяли в лави політсили, і це б дозволило створити проросійську коаліцію в Сеймі;
  • ці ж "друзі з OWP", але разом з Янушем Корвіном-Мікке, планують провести мітинг "проти української агресії на Донбасі", а згодом "за російський Крим" – ціна питання від 3 до 4 тисяч євро.

Збирає польських аграріїв на мітинги за потрібну суму Криштоф Толвінський, як стверджує автор відео. Він є членом партії "Конфедерація" та власником величезного агробізнесу. У 2023 році він влаштовував мітинг біля посольства України. На одній з фотографій поруч з ним Матеуш Піскорський – його звинувачують в шпигунстві на користь Росії.


Мітинг проти України, на якому помітили Толвінського та Піскорського / Скриншот з відео ютуб-каналу "Бути чи"

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На жаль, російський слід можна помітити не тільки в Польщі, а й інших державах Європи, за словами анонімного блогера. Зокрема, у Словаччині, Угорщині та інших країнах існують політичні сили, що, очевидно, черпають натхнення для антиукраїнських меседжів з кремлівського гаманця.


Як Росія наростила вплив на Європу / Скриншот з відео ютуб-каналу "Бути чи" 

Скажімо, нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що виступатиме проти членства України в НАТО. Політик стверджує, що користуватиметься своїм правом вето під час переговорного процесу.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак