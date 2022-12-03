Тато все життя будував бізнес і за лічені дні його втратив, – переселенець з Попасної про війну
У день повномасштабного вторгнення студент фармацевтичного вишу у Харкові був далеко від рідних. Але вибухи для юнака були вже знайомими, адже він родом з Попасної.
У межах проєкту "СВОЇ" для 24 каналу Богдан Місан розповів про ситуацію в Попасній та як вдалось виїхати з міста. Хлопець розповів також і про звірства окупантів.
До теми Ми люди без минулого, лише з надією на майбутнє, – житель Попасної про повернення додому
Росіяни зруйнували життя людей
Юнак розповідає, що у Попасній з 10 тисяч людей залишилися жити 200 – 300 осіб. Там нема умов для життя – ніяких комунікацій, місто знищене повністю.
Богдан каже, що люди втратили геть усе, що мали. Таке горе спіткало і його батька, адже він все життя будував свій бізнес і за лічені дні його втратив.Зараз батьки хлопця у важкому моральному стані. Родина сподівається, що хоч якусь частину з втраченого майна повернуть.
Мої батьки ніколи не хотіли виїжджати з України, тато – патріот своєї землі,
– каже Богдан.
Богдан каже, що після деокупації його батько хоче поїхати у Попасну і відкрити аптеку, щоб допомогти людям.
Яка ситуація в місті
Хлопець розповів, що вулиці міста буквально всіяні тілами. Знайомі парубка нещодавно туди їздили і були просто вражені тим, що відбувається.
У Попасній стоїть трупний запах, розкидані тіла, висять голови. Богдан каже, що росіяни – це дикі люди, які почали знущатися з тіл наших військових.
Що відбувається на фронті: головне
- В Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області ЗСУ давали "на горіхи" окупантам. Російські загарбники за добу втратили понад 270 осіб пораненими.
- Цього ж дня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, 14 окупантів загинули, ще 30 – отримали поранення.
- Біля Бахмута наші прикордонники збили ворожий Су-34. Він з'явився біля позицій військовослужбовців Держприкордонслужби.
- Українські воїни креативно підійшли до винищення окупантів, то ж тепер на гранати, які скидають із безпілотників, прив'язують синьо-жовті стрічки. Це така своєрідна "смертельна візитівка" – у перспективі, можливо, вона лякатиме росіян більше, ніж "візитка Яроша".