Плацдарм орієнтований у 2 сторони: яким є військовий контингент Придністров'я

Кремль дуже розраховує на невизнане Придністров’я. Росії дуже вигідний цей плацдарм, який може бути націлений і проти України, і проти Молдови.

Зараз у Придністров’ї діють дві сили. Про це 24 Каналу розповів директор інституту ефективної політики, Республіка Молдова Віталій Андрієвський.

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"У Придністров'ї борються умовно 2 сили. Одні, які хочуть спокою. Багато з них готові інтегруватись у Молдову. Інші напряму підкоряються ФСБ, Кремлю. Їм вигідно, щоб у цьому регіоні була постійна напруга, настрої проти Молдови та України", – пояснив він.

Група, яка діє з ФСБ, періодично влаштовує якісь провокації, щоб тримати спільноту у напрузі. Це дуже серйозно. Не виключено, що вони знову можуть готувати певні дії.

Військовий контингент у Придністров'ї

Віталій Андрієвський зазначив, що є різна інформація щодо численності російського військового контингенту у Придністров’ї. Говорять про приблизно 1 500 – 2 000 військових, іноді кажуть, що більше. Зокрема, у цю кількість входять так звані російські "миротворці".

Крім того, у Придністров'ї є силові структури, які також перебувають під контролем Росії. Здебільшого серед них – громадяни країни-агресорки.

Певна небезпека є. Але я не думаю, що вони хочуть воювати. Я думаю, що їм тут дуже спокійно. Вони не хотіли б повернутись у Росію, щоб їх потім направили воювати проти України,

– сказав він.

Склад боєприпасів у Придністров'ї

У невизнаному Придністров'ї розташований один із найбільших складів боєприпасів у Східній Європі. Директор інституту ефективної політики підкреслив, що туди звезли боєприпаси практично з усієї Європи, де перебувала радянська армія. Невідомо, скільки снарядів, які перебувають там, зараз у бойовому стані.

Я думаю, Україна хотіла б мати ці боєприпаси. Але якщо керівництво Молдови зараз дасть згоду ввійти та забрати ці боєприпаси, не виключаю, що Росія завдасть ракетного удару і по Молдові,

– припустив Андрієвський.

За його словами, можливо, Молдові вдасться поступово домовитись із Придністров’ям та взяти під контроль цю територію. Тоді проблема буде розв’язана, зокрема, з цим складом боєприпасів. Тоді може бути ухвалене позитивне рішення щодо України. Однак поки цей склад боєприпасів там існує, Росія докладе усіх зусиль, щоб не давати можливості Придністров'ю інтегруватись у Молдову.

Останні новини Придністров'я

Вдень 5 квітня у невизнаному Придністров'ї вкотре заявили про "атаку ворожого безпілотника". Цього разу нібито знову намагалися завдати удару по військовій частині. Згідно з їхніми заявами, метою повітряного нападу нібито була станція радіолокації, яка зазнала пошкоджень.

Вищезгадане "державоутворення" зазначало, що дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі, який розташований за шість кілометрів від кордону з Україною.

У молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що проаналізували інформацію щодо можливого інциденту і наголосили, що заяви невизнаного державоутворення про "атаку дрона" на військову частину були черговою провокацією.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Україна не має жодного стосунку до "інциденту" у Придністров'ї. За його словами, Київ у будь-якому разі не став би витрачати дорогоцінні дрони на здійснення подібних дрібних провокацій.

Склад боєприпасів розміщений у селі Ковбасна Рибницького району за 2 кілометри від кордону з Україною. Склади в Ковбасні з'явилися в 1940-х роках. Основну частину снарядів туди завезли після виведення військ СРСР з колишньої НДР, Чехословаччини та інших країн Європи. За різними оцінками, там може перебувати від 19 тисяч до 21,5 тисячі тонн боєприпасів: снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони.