Щотижня проводять навчання: у Силах оборони оцінили, чи є загроза з Придністров'я

Росіяни ще на початку повномасштабного вторгнення намагалися створити "коридор" через Одещину для проведення майбутніх наступальних дій у бік Придністров'я. Москва, імовірно, не полишила ці плани, адже останнім часом здійснює постійні обстріли Одеської області, зокрема Затоки.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, чи існує така загроза. Він пояснив, які дії сьогодні здійснює військовий контингент, що розміщений у Придністров'ї.

Яка кількість російських військових перебуває у Придністров'ї?

Волошин наголосив, що в анклаві перебуває до 2 тисяч російських військовослужбовців і ще приблизно до 9 тисяч силовиків і тих, хто співчуває росіянам.

"Крім того, там розташований 1411 артилерійський склад боєприпасів у селі Ковбасна. Також в Тирасполі є доволі пристойний аеродром, який можна використовувати з військовою метою. Тому для того, щоб здійснювати певні провокаційні дії, там є більш ніж достатньо сил", – підкреслив речник Сил оборони Півдня України.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ готовий до співпраці з Молдовою щодо деокупації Придністров’я, яка може відбутися у майбутньому. Він зауважив, що російські військові, які перебувають у Придністров’ї, становлять серйозну загрозу не лише для Молдови, а й для України та усього регіону.

Для того щоб проводити серйозні операції, у них, за його словами, немає достатньо ані озброєння, ані особового складу.

Найголовніше, те, чим вони зараз займаються – охороняють склад в Ковбасній, аеродром та майже щотижня проводять там певні заходи з бойової підготовки – тренування і антитерористичні навчання проти проникнення українських диверсійних груп, антидронові. А також ігри по мапах – на кшталт командно-штабних навчань,

– відзначив Владислав Волошин.

Він додав, що російські військові у Придністров'ї тримають себе у тонусі. Тому недооцінювати загрозу звідти не варто. Україна завжди готова до цього і пам'ятає, що за спиною є ворог.

Що відбувається довкола Придністров'я?