Потім можуть взяти оперативну паузу: яке основне завдання росіян на Авдіївському напрямку
Росіяни продовжують просуватися в районі Авдіївки. Ворог зосередив свої удари у напрямку Бердичів, Орлівки, Тоненького. Також ОСУВ "Таврія" повідомило, що окупанти зуміли захопити Степове та Сєверне.
Водночас проблеми українських сил на цьому напрямку пов'язують з тим, що в цих селах немає потужної лінії оборони. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що наступальні дії ворога поблизу Авдіївки пов'язанні з виконанням важливого для нього завдання.
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Не хочуть повторювати помилок
В районі Авдіївки росіяни намагаються створити буфер безпеки. Його вони будуть формувати по селах – починаючи від Степового, продовжуючи у Бердичах і далі з виходом на Орлівку і Тоненьке, а також на Сєверне з виходом на Водяне.
Це основне завдання росіян. У такий спосіб вони зможуть зробити більш-менш широке напівколо буферної безпекової зони для Авдіївки,
– пояснив військовий оглядач.
В 2023 році, після захоплення окупантами Бахмута, вони не створили таку зону, і через певний час Сили оборони завдяки системним контратакам, повернули під контроль України Кліщіївку та Андріївку – південно-західний сектор Бахмуту. Там існувала реальна загроза перерізання логістичної артерії з Бахмутом на Горлівку.
Тому, на думку Коваленко, росіяни спочатку будуть створювати буферну зону безпеки, користуючись тим, що вони біля Авдіївки сконцентрували майже три загальновійськові армії, один армійський корпус. Проте в українських сил спостерігається дефіцит з боєприпасами.
Водночас росіяни продовжують достатньо інтенсивно застосовувати тактичну авіацію. Зокрема Авдіївський напрямок залишається одним з пріоритетних у застосуванні КАБів.
"Вони будуть комплексно створювати буферну зону в районі Авдіївки, а після того, як закінчать з цим, можуть взяти оперативну паузу, а потім зробити перегрупування та навіть передислокацію деяких підрозділів на інші плацдарми", – пояснив Олександр Коваленко.
Може "допомогти" рельєф
Також просування окупантів під Авдіївкою може стримати рельєф місцевості, адже там є зокрема каскад водосховища.
"Рельєф заважає наступальним діям ворога, а саме просуванню піхотної компоненти, її штурмовим діям. Якщо його правильно використати, то у ворога будуть великі складнощі. Також його втрати можуть зрости під час наступальних дій у декілька разів", – вважає військовий оглядач.
Яка ситуація в районі Авдіївки: останні новини
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що просування росіян гальмується в районі населених пунктів Тоненьке – Орлівка – Бердичі.
- ЗСУ обрали лінію оборони саме по цих селах, адже цьому сприяє рельєф місцевості. Поблизу цих населених пунктів є каскад водосховищ, який перешкоджає та ускладнює рух ворога.
- Поблизу Авдіївки окупанти проводять надто інтенсивні штурмові дії. Йдеться про 17 атак на добу, хоча до окупації міста відбувалось лише 5 – 6 штурмових дій. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький пояснює це ейфорією, яка є у ворога після захоплення Авдіївки.
- Водночас ЗСУ посилюють оборону західніше від Авдіївки. Зараз будуються фортифікаційні споруди, які мають зупинити подальше просування ворога.