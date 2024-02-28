Потім можуть взяти оперативну паузу: яке основне завдання росіян на Авдіївському напрямку

Росіяни продовжують просуватися в районі Авдіївки. Ворог зосередив свої удари у напрямку Бердичів, Орлівки, Тоненького. Також ОСУВ "Таврія" повідомило, що окупанти зуміли захопити Степове та Сєверне.

Водночас проблеми українських сил на цьому напрямку пов'язують з тим, що в цих селах немає потужної лінії оборони. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що наступальні дії ворога поблизу Авдіївки пов'язанні з виконанням важливого для нього завдання.

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Не хочуть повторювати помилок

В районі Авдіївки росіяни намагаються створити буфер безпеки. Його вони будуть формувати по селах – починаючи від Степового, продовжуючи у Бердичах і далі з виходом на Орлівку і Тоненьке, а також на Сєверне з виходом на Водяне.

Це основне завдання росіян. У такий спосіб вони зможуть зробити більш-менш широке напівколо буферної безпекової зони для Авдіївки,

– пояснив військовий оглядач.

В 2023 році, після захоплення окупантами Бахмута, вони не створили таку зону, і через певний час Сили оборони завдяки системним контратакам, повернули під контроль України Кліщіївку та Андріївку – південно-західний сектор Бахмуту. Там існувала реальна загроза перерізання логістичної артерії з Бахмутом на Горлівку.

Тому, на думку Коваленко, росіяни спочатку будуть створювати буферну зону безпеки, користуючись тим, що вони біля Авдіївки сконцентрували майже три загальновійськові армії, один армійський корпус. Проте в українських сил спостерігається дефіцит з боєприпасами.

Водночас росіяни продовжують достатньо інтенсивно застосовувати тактичну авіацію. Зокрема Авдіївський напрямок залишається одним з пріоритетних у застосуванні КАБів.

"Вони будуть комплексно створювати буферну зону в районі Авдіївки, а після того, як закінчать з цим, можуть взяти оперативну паузу, а потім зробити перегрупування та навіть передислокацію деяких підрозділів на інші плацдарми", – пояснив Олександр Коваленко.

Може "допомогти" рельєф

Також просування окупантів під Авдіївкою може стримати рельєф місцевості, адже там є зокрема каскад водосховища.

"Рельєф заважає наступальним діям ворога, а саме просуванню піхотної компоненти, її штурмовим діям. Якщо його правильно використати, то у ворога будуть великі складнощі. Також його втрати можуть зрости під час наступальних дій у декілька разів", – вважає військовий оглядач.

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