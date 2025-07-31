Російське міноборони звітувало 31 липня про нібито "захоплення" Часового Яру в Донецькій області. Це місто має велике значення для ворога, адже у разі його окупації, для нього відкрилися б нові перспективи на фронті.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що вірити заявам окупантів не варто. Зазначимо, що речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував інформацію противника про "окупацію" Часового Яру.

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Які напрямки пріоритетні для росіян на Донеччині?

Світан припустив, як би могли діяти окупанти, якби дійсно захопили Часів Яр.

"Якщо ЗСУ залишать місто, то це буде дуже велика проблема для Слов'янсько-Дружківсько-Краматорської агломерації. Росіяни після Часового Яру почнуть рухатися у бік Дружківки", – пояснив військовий експерт.

Що відбувається на Донецькому напрямку: дивіться на карті



Проте, полковник ЗСУ в запасі підкреслив, що питання утримання Часового Яру дуже важливе для України. Якщо росіяни продавлять українське угруповання у місті, окрім загрози для Дружківки, також буде у небезпеці ще одне місто.

Противник може зі сходу піти на Костянтинівку. Також з півдня він здатний підійти до неї з боку Торецька, а з південно-західного напрямку – з боку Покровська, вздовж траси,

– відзначив Роман Світан.

Тому для ворога, на думку військового експерта, одне з головних завдань на літню військову кампанію – захоплення Донецької області. В пріоритеті для нього будуть напрямки на Слов'янськ (через Часів Яр та Костянтинівку) та на Покровськ разом з Добропіллям.

До слова, у 11 армійському корпусі Сухопутних військ Збройних Сил України заявили, що інформація від ворога про буцімто захоплення Часового Яру є фейком. Зараз місто утримує 24 ОМБр імені короля Данила, стримуючи постійні намагання окупантів просунутися.

Також протягом 27 – 29 липня росіяни здійснювали демонстративні дії у різних локаціях Часового Яру та встановлювали триколори в районі вогнетривкого комбінату, який перебуває під контролем ЗСУ, а також на території району Північний. Ці "перформанси" росіяни робили під відеозйомку, щоб потім використати у внутрішній пропаганді.

Крім того, 30 липня окупанти провели спробу штурму українських позицій, але наші захисники зупинили їх на східних околицях Часового Яру – у районі Північний.