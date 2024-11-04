Ворог підтягує резерви: у ЗСУ відповіли, чи є просування росіян у Часовому Яру і Торецьку

Наступ російських військ на Сході триває. У ЗСУ розповіли, чи має успіх противник у напрямках Часового Яру і Торецька.

Кілька днів тому росіяни заявляли про нібито окупацію Часового Яру і Торецька. Втім, виявилося, що це черговий фейк від загарбників. Обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони. Про ситуацію на цій ділянці фронту в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Чи є просування у районі Торецька і Часового Яру

За словами речниці, у районах Часового Яру і Торецька противник не постійно накопичує техніку і людей. Водночас попри значну перевагу в особовому складі окупанти не мають просування на цих напрямках.

Ми можемо контратакувати і відбивати деякі позиції ворога. Завдяки роботі підрозділів ми не даємо їм просуватися,

– пояснила військова.

Противник проводить безуспішні атаки малими штурмовими групами. Також він щоночі перекидає живу силу на передові позиції, готує техніку, дооснащує її РЕБами, підвозить боєкомплекти і озброєння.

До слова, військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що противнику вдається просуватися на фронті через чотири ключові фактори.