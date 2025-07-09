Росіяни готують резерви: наскільки небезпечна ситуація під Костянтинівкою

Донецька область залишається одною з пріоритетних для ворога щодо активності бойових дій. Зокрема збільшується небезпека для Костянтинівки, яку росіяни намагаються оточити з трьох сторін.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, чому для росіян є важливим тиск на Костянтинівку. Він назвав інші пріоритетні для противника напрямки фронту.

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Ворог має політичне та воєнне завдання

Світан наголосив, що росіяни мають резерви для того, щоб спробувати реалізувати оперативно-тактичні завдання на Східному фронті. Ба більше, у серпні має зайти друга хвиля резервів, яка буде задіяна в основних точках.

"Це район Слов'янська, а вихід на це місто заважає росіянам український Костянтинівський гарнізон, тому вони там тиснуть і продовжать це робити. Тому потрібно підсилювати цей напрямок, розблокувавши щонайменше західну та північнозахідну частину Костянтинівки", – пояснив військовий експерт.

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Одними з основних напрямків, за його словами, будуть Покровський та Запорізький. Останній – через те, що росіянам дуже потрібно розширити сухопутний коридор на Півдні.

Ворог виконуватиме кілька завдань – політичне та воєнне. Воєнне завдання – розширення сухопутного коридору із захоплення Запорізької області. Політичне – окупація Донецької області і хоча б кількох основних населених пунктів, які зараз заважають росіянам просуватися до адміністративних кордонів Донеччини,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Йдеться про Покровсько-Мирноградську агломерацію з напрямком руху у бік Добропілля та Костянтинівський напрямок чи Торецько-Часівярський з напрямком руху у бік Слов'янська. Не можна виключати, на думку Світана, що у серпні-вересні приєднається ще Луганський напрямок – Куп'янсько-Лиманська вісь.

Для того, щоб тиснути на Слов'янськ, підійти з півдня росіянам мало. Вони рухатимуться ще й з півночі, з боку Лимана. Але до цього ще далеко, тому що ворог ще тупцює в районі Торського і Куп'янська. Тому цей напрямок ще на такий небезпечний, порівняно з Костянтинівкою, Покровськом та Запоріжжям,

– відзначив Роман Світан.

На Запоріжжі майже увесь фронт перебуває в гарячому стані – від Василівки до Гуляйполя і східніше. Росіяни проводять невеликі операції малими групами, поки не підтягнуться резерви. Саме тому, на думку військового експерта, Запорізький фронт буде активним всю літню воєнну кампанію.

До слова, аналітики ISW прогнозують, що росіяни спробують створити виступ на полях і в невеликих населених пунктах між Добропіллям і Костянтинівкою, щоб обійти укріплення із заходу. Для цього їм доведеться перетнути річку Казенний Торець у кількох місцях. Також вони мають, ймовірно, захопити населені пункти вздовж лінії Покровськ – Олександрівка, щоб повністю перерізати логістику ЗСУ.