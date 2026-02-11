Майор запасу оцінив реальні можливості росіян щодо нового масштабного наступу весною

Все більше з'являється інформації про можливий наступ росіян навесні на Півдні та Сході України. Ворог, імовірно, може активізуватися в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації або на відтинку Оріхів – Запоріжжя. Однак для здійснення таких планів противнику потрібний відповідний ресурс.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, чи має Росія можливості для здійснення нового удару. Він оцінив, попередні "наступи" ворога.

Чи зможе ворог знайти нові сили для наступальних дій?

Гетьман зазначив, що росіянам для такого наступу потрібно велика кількість особового складу, який необхідно накопичити. Проте не зрозуміло, де саме ворог збирається це робити. А також, де брати нові сили.

Кількість росіян, які підписують контракт до лав російської армії не збільшується щонайменше останні пів року. Йдеться про 30 – 35 тисяч на місяць, і це приблизно стільки, скільки ЗСУ ліквідують. Також чисельність збройних сил ворога на лінії фронту залишилась на рівні 710 тисяч, і вона не зменшиться, але вона не збільшиться,

– зауважив майор запасу.

Щодо можливого нового наступу росіян влітку 2026 року, він нагадав, що ворог анонсував наступальні дії на весну, літо, осінь і зиму 2025 року. Також вони виставляють постійно дедлайни щодо повного захоплення Донецької області, але жоден з них не виконується. Тому реагувати на інформацію про нові наступи і дедлайни не варто.

До слова. За даними DeepState, росіяни намагаються просочуватися у північну частину Покровська. У місті вороги мінують раніше розчищені ділянки. Також вони переодягаються в цивільний одяг, що вивезти тіла своїх загиблих. Крім того, окупанти проводять наступи біля Гришиного.

"Бої за Покровськ тривають вже 18 місяців. За цей час росіянам не вдалося ані оточити, ані захопити місто. Сподіваюсь, що у найближчій перспективі їм це також не вдасться", – підкреслив він.

Зі зведень Генерального штабу відомо, що з щоденних бойових зіткнень вже чверть – це контрудари українського війська. Тобто, бойові зіткнення – це не тільки атаки росіян, але й, за його словами, контрудари Сил оборони у відповідь.

Звичайно ситуація у Покровсько-Мирноградській агломерації – складна. Там тривають дуже важкі бої, і небезпека того, що нам доведеться відійти від міста, залишається. Проте за 18 місяців оборони Покровська дуже багато разів у ЗМІ писали, м'яко кажучи, перебільшення,

– наголосив Олексій Гетьман.

Він додав, що наразі українські сили тримають свої позиції біля Покровська і ворогу нічого не вдалося з цим зробити.

Чи можливий новий наступ Росії?