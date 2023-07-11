Занурюють Путіна в ла*но: бункерний з кожним днем втрачає позиції в Росії

Владімір Путін суттєво втратив авторитет після спроби заколоту від власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Так диктатор ще й примудрився погіршити ситуацію через свої невдалі рішення.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Путіна постійно занурюють в ла*но, потім витягують – і знову туди засовують.

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Путін суттєво ослаб

Як наголосив Піонтковський, уся ситуація схожа на те, що певна група політтехнологів на чолі з російським олігархом Юрієм Ковальчуком потужно "мочать" диктатора. Вони наштовхують його на неправильні рішення.

Цим людям потрібний ослаблений Путін, щоб організувати вирішальну розмову з ним. Вони говоритимуть, що війна програна. А вже через деякий час по телевізору пустять "Лебедине озеро" та скажуть, що Путін допустив низку серйозних помилок щодо України. Тому його здоров'я серйозно погіршилося, і він їде на лікування. До того все йде,

– зауважив Піонтковський.

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Щодо ситуації із заколотом Пригожина Путін ухвалив найгірше для себе рішення. Буквально за кілька днів вагнерівці знову стали "героями", а в жодних кадрових перестановок в міністерстві оборони так і не відбулося.

Це суттєво добиває авторитет Путіна. Тепер його недолюблюють ні серед генералітету, ні серед вагнерівців, ні серед відбитої "ультрапатріотичної" спільноти.

Заколот Пригожина: коротко