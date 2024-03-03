Путін страшенно боїться, що його можуть скинути: кому довіряє диктатор

Владімір Путін переконує, що новою "елітою" Росії стануть окупанти, які пішли на війну проти України. Це – брехня. Він ніколи не ризикне підіймати по "кар'єрній драбині" цих загарбників.

Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини, російський опозиціонер Ігор Ейдман, зауваживши, що усі ці розмови – звичайні теревені.

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Чого боїться Путін

Як наголосив Ейдман, Путін відрізняється від інших диктаторів відсутністю харизми, енергії, яскравості. Він не вміє робити потужні промови. І головне – він ніколи не чистить власне оточення. Ці люди постійно перебувають поруч, які помилки вони б не робили.

Росіяни люблять, коли цар хороший, а бояри погані. Цар має виганяти бояр, влаштовувати показові процеси. Путін цього не робить. Він довіряє лише боярам, яких знає десятиліттями. Навіть з радянських часів. Він довіряє лише цим людям,

– сказав Ейдман.

Відповідно ці люди можуть буквально робити що завгодно. До прикладу, Шойгу, який явно провалив повномасштабну війну проти України, досі спокійно собі перебуває при владі. Те ж стосується керівників російського ВПК, які обіцяли "суперзброю", але нічого такого не зробили.

Путін не хоче запускати нових людей у своє оточення. Він боїться, що вони його усунуть від влади.

Путін слабкий. Він спирається на нове оточення, як на звичний "костиль". Він боїться нових людей в оточенні; боїться, що вони можуть його підсидіти. Тому кадрової революції в Росії не буде. І ніякий вбивця з війни проти України не замінить Шойгу чи того ж Абрамовича,

– підкреслив Ейдман.

Ситуація в Росії: коротко