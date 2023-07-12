Дивно, що він мовчить про зустріч з Путіним, – ексагент КДБ сказав, де зник Пригожин

В інформації про зустріч Євгєнія Пригожина та керівників "Вагнера" з Владіміром Путіним є дуже багато неточностей. Цілком можливо, що все відбулося зовсім по-іншому, ніж розповідали публічно.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, уся історія про зустріч Пригожина з Путіним є досить дивною.

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Пригожина могли заарештувати

Як наголосив Жирнов, після спроби заколоту Путін неодноразово натякав, що Пригожин та керівники "Вагнера" є злочинцями. Щоправда, усі кримінальні справи проти них досить швидко закрили.

Крім того, ніхто, окрім Пєскова, не надавав деталей щодо зустрічі вагнерівців з Путіним. Найцікавіше, що сам Пригожин також мовчить. Незрозуміло, чи ризикнули б вагнерівці зустрітися з диктатором без зброї, адже їх могли заарештувати. Утім, Путін явно не дозволив би цим окупантам прийти зі зброєю.

Все дуже дивно. У цьому випадку виникає версія… Чисто математична. Не виключаю варіант, що Пригожин та командири "Вагнера" взагалі зараз заарештовані. Їх можуть тримати в секретній тюрмі ФСБ, ГРУ чи міноборони,

– зауважив Жирнов.

Путін ніколи не пробачає людям, які його зрадили. А сам він неодноразово говорив, що учасники спроби перевороту є зрадниками. Можливо, Кремль зараз не поширює інформацію про цей арешт, адже намагається вирахувати усіх прихильників вагнерівців.

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Також дивною є поява інформації в одному з російських ЗМІ щодо стану здоров'я Пригожина. Там розповідають, що ватажок "Вагнера" лікувався від раку, а також – у нього вирізані частини шлунку та кишок.

До цієї інформації потрібно ставитися акуратно. Цілком може бути, що російські силовики готуються ліквідувати Пригожина. А згодом просто скажуть, що він помер через проблеми зі здоров'ям.

Заколот Пригожина: коротко