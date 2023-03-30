"Доволі неприємно": ексспічрайтер Путіна розповів, за що на нього завели справу в Росії

Нещодавно колишнього спічрайтера російського диктатора Владіміра Путіна Аббаса Галямова оголосили в розшук. Він повідомив, що йому "шиють" дуже "поважну" кримінальну справу.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог, колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов. За його словами, йому лише сьогодні вдалося дізнатися, в чому його підозрюють. Приємного мало, але він залишається на позитиві.

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Яку справу порушили проти Галлямова в Росії

Як повідомив Галлямов, він лише ввечері 30 березня дізнався, в чому його підозрюють. Це – кримінальна справа за статтею про "фейки щодо російської армії". Все через інтерв'ю одному з українських телеканалів, яке вийшло ще у квітні 2022 року.

Я ще раніше думав, що, найімовірніше, це буде справа про "фейки щодо російської армії". Так і вийшло. Експертизи ще немає, результатів ще немає. За цією статтею дають термін до 10 років. А якщо будуть особливо тяжкі наслідки – то до 15 років. Такий термін "сталінський",

– зазначив Галлямов.

Зрозуміло, що отримувати кримінальну справу неприємно. Однак Галлямов вже не вперше зіштовхується з правоохоронною системою Росії. Кілька років тому він ходив на допит в Слідчий комітет Росії, ще одного разу слідчий від місцевого МВС приїжджав. Свого часу був також обшук ФСБ в його кабінеті. Тому його не залякати.

Галлямов розповів, яку кримінальну справу порушили проти нього в Росії: дивіться відео

З одного боку, приємного мало. А з іншого – це реклама. Доказ того, що я не дарма стараюся. В п'ятницю в розшук оголосили, то мене вітала величезна кількість людей. На ювілей стільки не вітало,

– жартує Галлямов.

Він додав, що ще з 2020 року не приїжджав до Росії. А відтепер не їздитиме також в країни так званого "СНД". Тому нічого для нього не зміниться.

Кримінальна справа проти Галлямова: коротко