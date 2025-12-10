Путін оголосив військові збори резервістів: офіцер ЗСУ викрив серйозну проблему Кремля

Російський диктатор Путін підписав указ про призов росіян на військові збори у 2026 році. Це у них відбувається щорічно. Але при цьому Росія зараз намагається вирішити одну проблему.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що цей указ нічим не відрізняється від попередніх. Ворог розвиває свою мілітарну складову. Можливо, Україні також варто було б у такий спосіб підсилювати військо.

З якою проблемою зіткнулася Росія?

Як наголосив військовий, попри гучні заяви, Росія таки відчуває певні проблеми з особовим складом. Там намагаються знайти варіанти, як добирати окупантів у військо.

Росіяни не можуть зараз відкрито піти в мобілізацію, бо це суттєво вдарить по їхній суспільно-політичній ситуації. Тому вони тримаються на таких гібридних елементах мобілізаційних процесів. Це і збори, і призов на строкову службу. Строковиків часто використовують на війні проти України,

– сказав Ткачук.

Крім цього, там вже висувають умови для іноземців, які хочуть отримати російський паспорт, аби вони відслужили у війську. Вони якось та й намагаються компенсувати значні втрати на фронті.

Це вказує на те, що резерви росіян – "не такі вже й гумові". Їм постійно потрібно добирати десь людей. Величезна кількість особового складу Росії просто знищується на фронті. Вони зазнають значних втрат. Їм потрібно якось їх поповнювати,

– розповів військовий.

