Путін ще має позабюджетні ресурси для війни: на скільки їх вистачить

Санкції, які отримала Росія після повномасштабного вторгнення в Україну, вдарили по доходах окупантів. Лише за перші два місяці 2023 року дефіцит бюджету становив 34 мільярди доларів.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, попри рекордний дефіцит, в російського диктатора Владіміра Путіна таки є можливість виділяти кошти на війну.

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Як Росія може фінансувати війну

Як зазначив Гудков, йдеться про позабюджетні кошти, які він разом зі своїми посіпаками відкладав у власну кишеню. Не варто забувати і про "друкарський верстат".

Є можливості почати друкувати гроші. Вони можуть наштампувати пару трильйонів без жодних драматичних наслідків. Плюс вони можуть почати погіршувати життєві умови населення і просити економити,

– зазначив Гудков.

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За його словами, в Путіна немає достатньої кількості коштів, щоб довго вести війну. Але наявних грошей, як припустив Гудков, на рік бойових дій ще вистачить.

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