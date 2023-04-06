Павуки почали "з'їдати" один одного: ліквідація Пригожина – питання часу
Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вийшов за межі, які виділив для нього Кремль. Його дійсно можуть ліквідувати.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. На його думку, ліквідація Пригожина – це лише питання часу. Він почав вважати себе всесильним, за що може поплатитися.
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Чому Пригожина можуть ліквідувати
Як зазначив Кошель, Пригожин почав виходити за межі, які виділив для нього Кремль. До прикладу, його бойовики забирають бізнеси на окупованих територіях, а сам власник ПВК "Вагнера" критикує російське військове керівництво та публічно нападає на міністра оборони Сєргєя Шойгу, найбагатших людей Росії тощо.
Попри це, Пригожин досі залишається впливовою людиною. У нього під рукою власна армія, а також серйозні медіаактиви: від "фабрики ольгінських тролів" – до контролю над значним сегментом російського інтернету.
Коли ліквідують Пригожина – чи з боку великого бізнесу, чи з боку спецслужб – це лише питання часу. Останніми місяцями Кремль робить все можливе, щоб приглушити Пригожина та поставити його на місце,
– вважає Кошель.
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Свого часу Пригожин співпрацював з ватажком Чечні Рамзаном Кадировим, які поширювали однакові тези та підтримували один одного. Однак нещодавно останній взагалі почав виступати проти Пригожина та говорити, що "справжній воїн не влаштовує істерик, а вирішує проблеми". Кошель вважає, що російські "павуки почали їсти один одного".
Пропагандиста Татарського підірвали в кафе Пригожина: коротко
- В одному з кафе Санкт-Петербурга 2 квітня пролунав вибух. Там виступав пропагандист Владлен Татарський, який загинув на місці.
- В Інституті вивчення війни припускають, що так російська влада могла пригрозити Пригожину. Все через критику, яку той собі дозволяє в бік Міноборони.
- Згодом в ISW ще й припустили – Пригожин може вважати, що напад був частково спрямований на нього. Таке враження у них склалося через його демонстративну реакцію.