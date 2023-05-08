Пригожин повністю обіграв міноборони Росії й фактично призначив свого міністра, – Піонтковський

У перепалці між міністерством оборони Росії та власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним знову переміг останній. Він фактично призначив "нового міністра оборони".

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожин знову здобув повну перемогу над міністерством оборони Росії.

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Раніше той скаржився буцімто на нестачу боєприпасів. А тепер отримав людину, яка фактично є альтернативою міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Пригожин здобув повну перемогу. Він просто призначив людину, з якою буде розмовляти. Де-факто міністр оборони – Сєргєй Суровікін. А іншого генерал-полковника призначив своїм ад'ютантом (Міхаїл Мізинцев – 24 Канал), який триматиме зв'язок з Суровікіним,

– зазначив Піонтковський.

Що може зупинити Пригожина

Як наголосив Піонтковський, Пригожина взагалі не цікавить Бахмут чи постачання боєприпасів для вагнерівців. Він думає про своє майбутнє у постпутінській Росії.

В одному з нещодавніх звернень Пригожин взагалі почав себе подавати як рятівника Росії. Він знову підкреслював слабкість тамтешнього міноборони, а також переконував, що зараз "рятує родіну", воюючи під Бахмутом.

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Такі його наративи надзвичайно подобаються особливо відбитим патріотам Росії. А наїзди на олігархів і взагалі підтримає більшість жителів держави-агресорки.

Єдине, що може його зупинити… Його можуть вбити. Шойгу та Гєрасімов поки стримуються. Вони не ризикують зробити це без дозволу Путіна. Але ця ситуація буде наростати з першими кроками українського контрнаступу,

– наголосив Піонтковський.

На його думку, ситуація в Росії надалі погіршуватиметься дуже різко. Там вже створено близько 40 так званих "приватних військових компаній", які будуть боротися за величезні активи у постпутінській Росії.

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