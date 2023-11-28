Уся ідеологія в голові Путіна, – Яковенко припустив наслідки дій диктатора для Росії

У країні-агресорці відбувся всесвітній російський народний собор, на якому багато говорили про "загрозу від Заходу". Однак ніхто не зробив більше для "розчленування та розграбування" Росії, крім її глави Владіміра Путіна.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що це було ніщо інше, як якийсь гібрид партійного з'їзду та шабашу сатанинської секти, у яку вже давно перетворилась РПЦ. Архаїчність заходу демонструє поточний стан країни-агресорки.

До вашої уваги Два сценарії: політолог сказав, як може змінитись влада у Росії

"Там дуже багато говорили про те, що Росія має свою ідеологію, але в дуже своєрідній формі. Вона ніде не написана – вона в голові Путіна. Іноді він щось говорить – це і є ідеологія", – зазначив Яковенко.

Путін сам знищує Росію

– організація під егідою РПЦ, створена в травні 1993 року за ініціативи патріарха Кіріла. Мета проєкту полягає в "об'єднанні росіян".

Російський президент зробив усе, що потрібно, для знищення країни-агресорки. Тому він дарма наговорює на Захід.

Безумовно, Путін увійде в історію як могильник російської імперії. Остаточний постріл він зробив 24 лютого минулого року. Найімовірніше, ця війна завершиться остаточним етапом розпаду того, що називалось російською імперією,

– припустив Яковенко.

За його словами, триває третій етап знищення Росії. Відповідно перший був 1917 року, коли розпалась Російська імперія, а другий – 1991-го, коли з мап світу зник СРСР.

У Росії дедалі сутужніше: останні новини