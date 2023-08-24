Шойгу – п'яте колесо: клани Кремля зводять рахунки

Верхівка ФСБ вимагає звільнення міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Валєрія Гєрасімова. Це не варто сприймати як боротьбу між відомствами. Тут все дещо глибше.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що в Росії немає яскраво виражених конфліктів між відомствами. Це все варто сприймати як боротьбу між різними впливовими кланами.

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Шойгу виконує другорядні функції

На думку Гудкова, Шойгу зараз буквально є "п'ятим колесом у возику". На період війни він виконує другорядні функції, не командує армією та бойовими діями. Тому йому важко щось легально дорікнути з боку інших відомств.

Однак за бажання різні клани можуть, звісно, старатися та працювати над тим, щоб звільнити Шойгу.

Відповідає за хід війни головнокомандувач та начальник генштабу. Але тиснути на Шойгу можуть в умовах загострення міжкланових розбіжностей. Якщо якийсь клан хоче з'їсти Шойгу та поставити на його місце певних своїх людей, щоб контролювати фінансові потоки. У цьому сенс є,

– розповів Гудков.

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Ситуація в Росії: коротко