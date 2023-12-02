Дві умови: як має змінитись Росія, щоб втратити можливість вести війни

З Росією потрібно зробити дві речі, які допоможуть повністю знищити імперськість цієї держави. Над цим вже працюють Сполучені Штати.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що саме ці дві речі допоможуть убезпечити Україну від намірів Росії продовжувати війну.

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Як зупинити Росію

Як наголосив Осипенко, потрібно взяти під контроль російську ядерну зброю та досягти розвалу цієї держави. Вже давно говорили, що Росія – це тюрма народів.

Вона такою і є. Потрібно, щоб там почали вибудовуватися різні інші держави. Татарстан, Дагестан, Чечня, Далекий Схід. За Уралом багато республік можуть себе прогодувати. Росія має бути дефрагментована до Московського князівства. Тоді у них не буде імперських амбіцій та потенціалу до реалізації своїх задумів,

– сказав Осипенко.

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Звісно, цей план непросто втілити, але Штати вже над ним працюють. Там заявляли про наміри позбавити Росію половини доходів від усіх ресурсів до 2030 року. Йде поступова робота над цим планом.

Ми б хотіли, щоб це зробили одразу. Але з ядерною державою так не вийде. Тоді вона розглядатиме це як привід до війни і обов'язково скористається ядерною зброєю. Тому Штати цілеспрямовано, але поступово обрізають доходи. До 2030 року Росія буде маргіналізована,

– підкреслив Осипенко.

Ситуація в Росії: коротко