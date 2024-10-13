Колишній президент країни-агресорки Дмітрій Медвєдєв регулярно пише різну маячню про Україну та Захід у своєму телеграмі. По ньому чітко видно, якою зараз є Росія.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, зауваживши, що не дарма його називають Дмітрій Алкогольєвіч.

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Весь світ бачить, як здеградувала Росія

Як наголосив Леонов, Медвєдєв чітко демонструє справжнє обличчя Росії. Це – спита та неадекватна країна.

Видається, що в моменти, коли російська пропаганда геть не справляється, тоді Медвєдєва виводять з алкогольної коми і просять щось написати. Весь світ бачить деградацію російського політикуму,

– сказав Леонов.

Росіяни люблять говорити, що у них "наддержава". Але такі країни ніколи не опускаються до "базарних сварок". І можуть демонструвати все діями, а не словами.

Дуже показовою була ситуація в Курській області. У Кремлі люблять погрожувати ядерною зброєю. Але тут щось вже не було заяв про "ядерний попіл".

Нещодавно Медвєдєв пригрозив Польщі та почав розповідати, що колись вона була частиною Російської імперії. Також він знову істерив через євроатлантичний курс України. Його заява була реакцією на слова колишнього начальника Генерального штабу Польщі Раймунда Анджейчака, який пригрозив вдарити по Санкт-Петербургу в тому випадку, якщо Росія почне військовий конфлікт проти балтійських країн.