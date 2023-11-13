Путін став його васалом: як Кадиров провокує розпад Росії

Глава Чечні Рамзан Кадиров провокує подальший розпад Росії. Він фактично керує окремою державою.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що російська влада буквально цього не бачить. Вони не діють логічно та прагматично – там просто ідеологія в головах.

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Чечня фактично відділилася від Росії

Як наголосив Жирнов, Чечню вже давно можна сприймати як самостійну державу. Якщо раніше Кадирова вважали васалом Путіна, то тепер все навпаки.

Чечня вже де-факто відділилася від Росії. Давно вже самостійна держава. Завжди вважали, що Кадиров є васалом Путіна, а в останній час Путін – васал Кадирова. Те, що розпад Росії почався, можна було побачити по погромах в Махачкалі. Влада там нічого не зробила,

– розповів Жирнов.

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Кадиров створив ісламський халіфат у Чечні і продовжує "доїти" Росію. В регіон постійно вливають колосальні кошти з федерального бюджету. Паралельно син Кадирова цілком може побити росіянина в слідчому ізоляторі. І жодної реакції від влади не буде. А це породжує серйозну злість серед місцевих "патріотів" на кшталт Ігоря Гіркіна чи Алєксандра Дугіна та його прихильників.

Ситуація в Росії: коротко