Готуються до життя після Путіна, – російський опозиціонер пояснив роль Пригожина і Кадирова

Останніми місяцями ватажок Чечні Рамзан Кадиров та куратор ПВК Вагнера Євген Пригожин активізувалися в медійному просторі. Вони зараз готуються до життя після Путіна.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Останнім часом обоє активно критикують міноборони Росії і окремих офіцерів. За його словами, очевидно, що Путін дозволив обом критикувати військових за невдачі у війні проти України.

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Яковенко нагадав, що російський Генштаб був проти війни в Україні, розуміючи власні сили. Про це свідчать, зокрема, заяви кількох колишніх високопоставлених офіцерів, які переконували, що не можна воювати проти всього світу.

Путін зламав все через коліно. Військові пішли воювати, але нічого не вийшло. Результат – поразка, а в Путіна вже помиї на голові. Тепер для нього винуваті генерали. А напад від Пригожина та Кадирова санкціонований Путіним,

– зазначив Яковенко.

Вони готуються до життя після Путіна

На думку Яковенка, Кадиров та Пригожин не готуються до високих федеральних посад. Адже багато представників спецслужб та військових їх не переносять. Тому вони зараз назбирують власну армію, "підвищують" капіталізацію та спробують відвоювати кусочок політичного поля після кінця Путіна.

Обоє розуміють, що все йде до поразки у війні проти України. І зараз вони готуються до самостійного плавання у постпутінській Росії.

Думаю, що і той, і інший готуються до життя після Путіна. Вони розуміють, до чого все йде. Це – поразка, яка означатиме серйозну тріщину у вертикалі. Не виключено, що вертикаль впаде. А хто буде на вершині – розіб'ється. Вони готуються до самостійного плавання,

– наголосив Яковенко.

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Додамо, поки Пригожин з Кадировим намагаються отримати більший політичний вплив в Росії, українські військові продовжують методично винищувати окупантів. За попередню добу, 28 жовтня, ЗСУ відправили на "концерт до Кобзона" ще 550 окупантів. А загалом військові вже ліквідували аж 70 250 загарбників.

Окрім того, ЗСУ знищили 2659 ворожих танків, 5401 бойових броньованих машин, 1708 артилерійських систем, 380 реактивних систем залпового вогню, 195 засобів ППО, 273 літаки, 252 гелікоптери. Більше статистики дивіться за посиланням.