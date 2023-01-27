Живим на фронт Гіркіна не пустять, – російський опозиціонер назвав причину

Власник ПВК Вагнера Євгєній Пригожин запропонував російському терористу Ігорю Гіркіну одну з посад в штурмовому підрозділі. Раніше обоє публічно посварилися через тактику використання найманців.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, уся ця історія – звичайний піар. Пригожин придумав інфопривід і в черговий раз наростив власні згадки в російських ЗМІ.

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Ніхто не пустить Гіркіна на фронт

Яковенко дуже сумнівається, що владні кола Росії допустять появи Гіркіна на фронті. Вони це можуть зробити лише з однієї причини.

Єдина причина, за якою Пригожину дозволять взяти Гіркіна в ПВК Вагнера на фронт – це для того, щоб вбити його там. Не можу собі уявити Гіркіна на фронті проти України,

– вважає Яковенко.

Він підкреслив, що Гіркін – один із найважливіших свідків у справі збиття малазійського "Боїнга" у 2014 році. Саме за цього терориста пропонували від 100 до 150 тисяч доларів тим, хто візьме його в полон. Тому не варто відкидати версію, що навіть хтось із російських солдатів міг би його впакувати та передати Україні за гроші.

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Гіркін – один із головних свідків, які можуть вказати на те, хто конкретно дав наказ на транспортування "Бука" на територію Донеччини. Крім головнокомандувача, якого звуть Путіна, такий наказ не міг дати ніхто. Принаймні Гіркін може вказати на шлях до Путіна. Тому живим його на фронт не пустять. Хіба що для утилізації,

– зауважив Яковенко.

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