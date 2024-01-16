Путін розраховує на байдужість: за якої умови росіяни можуть збунтуватися

Російська пропаганда розповідає про "перемоги" та "досягнення" Росії, проте громадяни країни все потужніше відчувають на собі війну. Майже не щодня в російські населені пункти прилітають дрони, а дружини мобілізованих все сміливіше говорять про проблеми своїх чоловіків.

Проте в Росії все ще не склалися умови для того, щоб спалахнули бунти проти Кремля. Таку думку вислови 24 Каналу публіцист, журналіст Deutsche Welle Костянтин Еггерт, зазначивши, що росіяни навіть якщо й не задоволені тим, що відбувається в країні, висловлювати незадоволення не будуть.

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Найнебезпечніше питання для Путіна

Навіть мешканці Бєлгородської області, куди постійно прилітають дрони, продовжують мовчати щодо війни.

На відміну від українців, росіяни в принципі забули, що таке нормальна політика. Вона в Росії трохи була в 1990-ті роки. А за останні майже чверть століття вони відвикли від того, що можна щось зробити політичним чином. Хтось виїжджає до родичів у Красноярськ, хтось лає українців, а хтось чекає, коли все це скінчиться,

– зауважив публіцист.

Питання "коли все це скінчиться" з точки зору путінського режиму є потенційно найнебезпечнішим. У той момент, коли критична маса людей почне ставити це питання собі в голові, можуть статися певні події. Наприклад, раптом набуде консолідації рух дружин та матерів мобілізованих.

Може піти на будь-які кроки

"Для Путіна це вкрай неприємна історія просто тому, що хтось виступає проти війни – не важливо з якого приводу", – зауважив Еггерт.

До речі з'явилась інформація, що на одну з активісток руху дружин мобілізованих склали протоколи щодо дискредитації російської армії. Швидше за все когось з цих жінок почнуть кидати за ґрати.

Тоді можна буде подивитися, якою буде реакція цієї групи активісток – розбіжаться вони чи навпаки посилять спротив. Однак наразі масового антивоєнного руху в Росії немає,

– констатував він.

Водночас при такій байдужості населення Росії Путіну можна піти на будь-які кроки. В цьому сенсі варто згадати про терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його підтримувала велика кількість агресивно налаштованих ультранаціоналістів. Проте коли Гіркіна заарештували, жоден з них вийшов його захищати.

"В цій ситуації Путін розраховує на байдужість. Якщо ж щось в російському суспільстві колись і зміниться, то раптово та під тиском навіть одної обставини. Путінський режим до цього не буде готовий", – припустив Костянтин Еггерт.

Рух дружин мобілізованих в Росії: що відомо