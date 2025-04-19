Віддають зарплатні картки командирам: у росіян величезні проблеми з бойовим духом

Російські окупанти записують все більше відео-звернень, де скаржаться на ставлення командування, бідкаються, що вже не хочуть воювати. Зокрема, їхні командири забирають у загарбників гроші.

Це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона зауважила, що це ж підтвердили полонені в Україні громадяни Китаю, які воювали на боці Росії.

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"Гостра точка ще не наступила"

Ольга Романова зазначила, що зараз у Росії є контрактники, строковики. Також контингент для війни проти України будуть набирати з в'язниць. У країні-агресорці почали ще більше судити людей з будь-яких причин, тому і на фронт звідти забирають більше.

Ще не наступила чергова гостра точка. Думаю, що Путін її поки не бачить. Але, ймовірно, розуміє, з чим вона буде пов’язана. Розуміє, що, найімовірніше, ця точка буде, коли вони публічно посваряться з Дональдом Трампом. Тоді на нервовому ґрунті може бути мобілізація,

– підкреслила вона.

Наразі ворогу вистачає особового складу. Є інформація, що у росіян є плани щодо нового наступу на весну та літо. Мабуть, буде мовитися про якусь одну ділянку. Зараз у Росії нема стільки сил та засобів, щоб наступати по всьому фронту.