Терористи в кільці: журналіст розповів, що відбувається в Секторі Гази

У Секторі Гази триває наземна операція ізраїльських військових. Бійці ЦАХАЛ поступово стискають терористів ХАМАС у кільце.

Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович сказав 24 Каналу, що в операції беруть участь різні роди військ – піхота, спецпризначенці, бронетанковий корпус, повітряні сили. Це також інженерні війська, тому що триває виявлення тунелів.

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"Тепер це кільце, яке з одного боку починає потроху стискатись. Стискається воно повільно, тому що армія не поспішає, щоб максимально знизити наші втрати. Однак втрати є", – зазначив Шлеймович.

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До слова, з тією ж метою Ізраїль відкладав наземну операцію аж до 28 жовтня. Упродовж трьох тижнів по Сектору Гази завдавали масованих ударів, щоб знищити максимальну кількість об'єктів ХАМАС.

Ізраїль проломив першу лінію оборони

Бойовики ХАМАС вибудували глибокоешелоновану оборону. Але під час боїв за межами Сектору Гази ЦАХАЛ вдалось проломити перший етап цієї оборони. Далі починаються проблеми з метро і великою забудовою.

Загалом з початку операції Ізраїль завдав близько 12 тисяч ударів по різних об'єктах терористів, 10% з яких не належали до цілей до цього. Частково об'єкти військової інфраструктури або тунелі знаходять просто на місцях.

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