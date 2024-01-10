Ситуація для росіян ще гірша: військовий оглядач порівняв битви за Авдіївку та Бахмут

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Схід. Російські окупанти спрямовують усі зусилля на захоплення Авдіївки, як раніше Бахмута.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко порівняв 24 Каналу битви за ці міста на Донеччині. За його словами, ситуація біля Авдіївки значно гірша для ворога.

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"Ситуація навіть гірша, ніж біля Бахмута. Це пов'язано з питаннями логістики", – пояснив Коваленко.

Навіть коли було окуповано 80% Бахмута, місто мало стабільну логістику по трасах 0506 і 0504 через Іванівське й Хромове. А в Авдіївці усе залежить виключно від однієї логістичної артерії.

Ворог потребуватиме оперативної паузи

Усі групи російських військ зазнають серйозних втрат по всіх своїх плацдармах. Тому рано чи пізно окупанти зупиняться для перегрупування.

Якщо найближчим часом їм не вдасться досягнути якогось результату біля Авдіївки, вони можуть використати ресурс тієї ж групи військ "Захід". Брати звідти найбоєздатніші бригади і використовувати для наступу на Авдіївку,

– припустив Коваленко.

До слова, так само ворог робив з групою військ "Центр" – 2 та 41 загальновійськовими арміями.

Ситуація на Донеччині: останні новини

У російських окупантів загострюються проблеми з логістики. Українські військові знищили міст, який почав будувати ворог через річку Кальміус, щоб розвантажити Кримський міст.

Російські загарбники далі штурмують українські позиції на Бахмутському напрямку. Ворог почав запускати FPV-дрони з нічним баченням.

Після відносного затишшя окупанти відновили штурмові дії на Авдіївському напрямку. Там помітили нові підрозділи "Шторм V", які сформували з колишніх вагнерівців.

Натепер окупанти поновлюють особовий склад саме групи військ "Південь", зона відповідальності якої – Донецька область. Водночас групи військ "Захід", "Центр", "Запоріжжя", "Схід" і "Дніпро" зменшились.