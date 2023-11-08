Вже не хочуть воювати, – Маломуж розповів, які завдання ворога на Сході

Окупанти зосереджують свої основні сили на Авдіївці. Захоплення міста є особистою ціллю Владіміра Путіна, який хоче продемонструвати нібито успіх росіян на полі бою. Проте для нього також важливий ще один напрямок.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, зауваживши, що для Путіна важливо до Нового року повністю захопити Донецьку та Луганську області й зайти на Харківщину. Для цього він не шкодує резервів і кидає практично все, що має.

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Що наказав Путін

Росіяни прагнуть захопити хоча б один населений пункт. Першим варіантом для них був Куп'янськ, але атаки на місто вдалося відбити. Другий напрямок стратегічно визначив сам Путін – це Авдіївка. Так він хоче показати, що російська армія нібито зриває український контрнаступ.

За словами Маломужа, ситуацію на Сході кремлівський диктатор контролює щоденно, а про Бахмут та Авдіївку йому доповідають практично щогодини. На цих напрямках відбуваються постійні штурми. Своїх втрат ворог не рахує, хоча вони у нього колосальні як серед бійців спецпідрозділів, так і серед найманців.

Бійці не хочуть йти вперед, а виконують завдання через те, що ззаду їм погрожують розстрілом. Такий формат використовує Росія. Їх штовхають на фронт, особливо тих, хто малопідготовлений, а за ними йдуть спецназівці, які пробують щось завойовувати,

– розповів генерал армії.

Окупанти продовжують підготовку нових атак, але розуміють, що можуть перемогти лише кількістю. Інших альтернатив у країни-агресорки немає.

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Українські військові знають про плани ворога й про те, що він готує додаткові резерви. Відтак перед ЗСУ стоять кілька важливих завдань. Перше – захистити Авдіївку, а друге – знищити російські резерви, адже це дуже сильно підриває обороноздатність Росії.

"Нашим бійцям надзвичайно складно вести там оборону, їхні дії – героїчні, але тільки вибивши ворожі резерви, можна далі продовжувати наступальну операцію", – підкреслив генерал української армії.

Що відомо про наступ росіян на Авдіївку