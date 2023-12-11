Стратегічну мету не реалізували: Черник назвав мінімальне завдання ворога

Російські окупанти масовано наступають на Сході України. Оскільки політичному керівництву країни-агресорки потрібні бодай якісь перемоги, ворожий натиск триватиме.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що йдеться не лише про дедлайн "прямої лінії" 14 грудня, а й про президентські вибори навесні наступного року. За його словами, у росіян нічого не зміниться в абсолютному сенсі цього слова.

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"Вони не реалізували стратегічну мету – не ліквідували українську державність. Отже, завдання-мінімум чітке й дуже зрозуміле – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини", – констатував Черник.

Саме під таким кутом треба дивитись на Авдіївку, Мар'їнку, Вугледар, Бахмут, Лимано-Куп'янську дугу, допоки окупанти реалізують це завдання або Сили оборони його остаточно зірвуть.

Чому не можна допустити реалізації ворожого завдання-мінімум

Якщо росіянам вдасться захопити Донецьку та Луганську області, Владімір Путін може публічно оголосити про завершення "СВО" й закликати Україну до переговорів. Дуже ймовірно, що багато політичних сил і лідерів почнуть тиснути на Київ.

Вкрай важливо, щоб ми виходили на зручні для себе позиції в потенційних пошуках якоїсь фази завершення війни,

– наголосив Черник.

Наразі можна говорити лише про фазу завершення війни, бо пройти стару лінію розмежування тими силами й засобами, які маємо, практично неможливо. Потрібні тисячі авіаційних бомб, щоб звільнити той самий Донецьк.

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