Стратегічну мету не реалізували: Черник назвав мінімальне завдання ворога
Російські окупанти масовано наступають на Сході України. Оскільки політичному керівництву країни-агресорки потрібні бодай якісь перемоги, ворожий натиск триватиме.
Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що йдеться не лише про дедлайн "прямої лінії" 14 грудня, а й про президентські вибори навесні наступного року. За його словами, у росіян нічого не зміниться в абсолютному сенсі цього слова.
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"Вони не реалізували стратегічну мету – не ліквідували українську державність. Отже, завдання-мінімум чітке й дуже зрозуміле – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини", – констатував Черник.
Саме під таким кутом треба дивитись на Авдіївку, Мар'їнку, Вугледар, Бахмут, Лимано-Куп'янську дугу, допоки окупанти реалізують це завдання або Сили оборони його остаточно зірвуть.
Чому не можна допустити реалізації ворожого завдання-мінімум
Якщо росіянам вдасться захопити Донецьку та Луганську області, Владімір Путін може публічно оголосити про завершення "СВО" й закликати Україну до переговорів. Дуже ймовірно, що багато політичних сил і лідерів почнуть тиснути на Київ.
Вкрай важливо, щоб ми виходили на зручні для себе позиції в потенційних пошуках якоїсь фази завершення війни,
– наголосив Черник.
Наразі можна говорити лише про фазу завершення війни, бо пройти стару лінію розмежування тими силами й засобами, які маємо, практично неможливо. Потрібні тисячі авіаційних бомб, щоб звільнити той самий Донецьк.
Ситуація на Сході: останні новини
- Російські окупанти активізували наступ на Авдіївському й Мар'їнському напрямках. Ворог застосовує бронетехніку, авіацію та керовані авіабомби.
- Крім того, загарбники перекидають резерви під Синьківку на Харківщині. У такий спосіб ворог намагається заблокувати Куп'янськ, але зазнає значних втрат.
- Втрати росіян на Сході у вісім разів більші, ніж втрати Сил оборони України. Усе через різні тактики, ворог робить ставку на кількість живої сили, а захисники – на вдалі тактичні дії й влучний вогонь.