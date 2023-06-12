Російська піхота не справляється на Сході: яке озброєння найчастіше використовує ворог
На Сході російські окупанти найчастіше застосовують артилерію та авіацію. Також ворог цілодобово випускає безпілотники, коли цьому сприяє погода.
Про це 24 Каналу розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, піхота загарбників не справляється із просуванням ЗСУ.
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"Найбільше ми на собі відчуваємо роботу артилерії. Вона не припиняється, бо ми постійно просуваємось вперед. Їхня піхота зовсім не справляється з нашим просуванням. Їм доводиться влаштовувати "армагедон" за допомогою артилерії та обстрілів. Також вони підключають до цього авіацію", – повідомив він.
Істерика серед окупаційних військ
Жорін зазначив, що морально-психологічний стан росіян не зовсім зламаний, однак серед них ширяться певні панічні настрої.
У них є певна істерика. Їм дійсно доводиться повертати людей на позиції, бо дуже часто вони виявляють бажання з них втекти. Але кожну позицію сьогодні доводиться брати з боями. Це говорить про те, що поки що вони тримаються,
– сказав військовий.
Екскомандир полку "Азов" підкреслив, що головною мотивацією окупантів та інструментом впливу на них у російських командирів є насильницькі методи. Вони б'ють своїх підлеглих битами, потім відправляють їх на позиції та погрожують.
Жорін про ситуацію на Сході: дивіться відео
ЗСУ просунулися біля Бахмута
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові просунулись на Бахмутському напрямку на відстань орієнтовно від 250 до 700 метрів.
- Він розповів, що на Бахмутському напрямку росіяни намагаються контратакувати, але все марно. За останню добу там відбулось 3 боєзіткнення, ворог 249 разів бив по українських позиціях різними типами артилерії та здійснив два авіанальоти.
- Череватий уточнив, що при цьому 66 окупантів – загинули, 83 – зазнали поранень, 3 – потрапили в полон. Окрім того, Збройні Сили України знищили деяку техніку загарбників.
- Речник зауважив, що наші військові намагаються воювати креативно, використовуючи усі власні та надані партнерами сили та засоби, а також користуються кожним промахом окупантів.