Російська піхота не справляється на Сході: яке озброєння найчастіше використовує ворог

На Сході російські окупанти найчастіше застосовують артилерію та авіацію. Також ворог цілодобово випускає безпілотники, коли цьому сприяє погода.

Про це 24 Каналу розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, піхота загарбників не справляється із просуванням ЗСУ.

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"Найбільше ми на собі відчуваємо роботу артилерії. Вона не припиняється, бо ми постійно просуваємось вперед. Їхня піхота зовсім не справляється з нашим просуванням. Їм доводиться влаштовувати "армагедон" за допомогою артилерії та обстрілів. Також вони підключають до цього авіацію", – повідомив він.

Істерика серед окупаційних військ

Жорін зазначив, що морально-психологічний стан росіян не зовсім зламаний, однак серед них ширяться певні панічні настрої.

У них є певна істерика. Їм дійсно доводиться повертати людей на позиції, бо дуже часто вони виявляють бажання з них втекти. Але кожну позицію сьогодні доводиться брати з боями. Це говорить про те, що поки що вони тримаються,

– сказав військовий.

Екскомандир полку "Азов" підкреслив, що головною мотивацією окупантів та інструментом впливу на них у російських командирів є насильницькі методи. Вони б'ють своїх підлеглих битами, потім відправляють їх на позиції та погрожують.

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