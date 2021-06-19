Ситуація складна: окупаційна влада готується евакуйовувати людей із затопленої Ялти

Кількаденні потужні дощі наробили лиха в окупованому Росією Криму. Найбільше постраждали Ялта та селище міського типу Кореїз.

Як сказала очільниця так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко, обстановка після потопу досить складна.

Важливо Не привід для жартів і зловтіхи, шкода людей, – Аваков про повінь в окупованому Криму

Станом на ранок 19 червня вода все ще не пішла із затоплених районів. Співробітники МНС Росії та адміністрації окупантів обходять будинки.

Якщо буде потрібно – будемо евакуювати людей,

– написала Павленко.

Які наслідки негоди

За даними Павленко, повінь спричинила:

розмиття вулиць,

підтоплення будинків,

обвалення грунту,

пошкодження стіни одного з приватних будинків.

Що цьому передувало