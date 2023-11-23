Перешкоджати Україні не буде: політолог зі Словаччини пояснив різкі заяви Фіцо

Новий уряд Словаччини очолив Роберт Фіцо, який неодноразово робив антиукраїнські заяви. Однак його риторика навряд чи відповідатиме політичним рішенням.

Політолог зі Словаччини Олександр Дулеба пояснив 24 Каналу, що новий прем'єр-міністр не зможе серйозно перешкоджати допомозі Україні. Зокрема тому, що Словаччина має зобов'язання перед іншими країнами ЄС.

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"Він каже, що "ні одного снаряда для України". Реальність така, що в Словаччині налаштоване виробництво снарядів для України. Цього року приблизно 50 тисяч снарядів, а наступного року й далі воно зросте на 150 тисяч", – зазначив Дулеба.

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Крім того, у Словаччині триває виробництво гаубиць Zuzana 2. Їх замовили уряди Німеччини, Нідерландів, Данії, щоб постачати їх потім Україні.

Згодом Фіцо уточнив свою позицію. Мовляв, уряд не надаватиме Україні лише снаряди та техніку радянського зразка зі складів.

Макрофінансова допомога Україні

У грудні відбудеться саміт ЄС, на якому, зокрема, розглядатимуть виділення Україні допомоги на чотири роки в розмірі 50 мільярдів євро.

Фіцо сказав, він це не блокуватиме. У нього є свої умови,

– констатував Дулеба.

Перша умова полягає в тому, щоб гроші були направлені також на розвиток транскордонної інфраструктури між Україною та Словаччиною. Однак уже існує програма Connecting Europe Facility, яка дає змогу вже сьогодні почати реконструкцію.

Друга умова про те, щоб словацькі компанії мали доступ до тендерів, коли почнуться процеси відновлення в Україні. Але це й так очевидно.

Санкції проти Росії

Позиція Фіцо може змінитись, якщо загостриться конфлікт з ЄС через корупцію в Словаччині. Тоді прем'єр-міністр може почати торгуватись саме щодо допомоги Україні.

Наразі будь-який словацький уряд був би проти антиросійських санкцій, тому що в країні ще не розв'язали питання заміни палива.

Ми ще користуємось російським паливом,

– пояснив Дулеба.

Крім цього пункту, Словаччина загалом має проукраїнську позицію. Але це не означає, що вона залишатиметься незмінною.