У район Соледара прибув перший гуманітарний конвой ООН

Гуманітарний конвой ООН вранці 20 січня прибув до підконтрольних Україні районів поблизу Соледара. Автомобілі доставляють їжу, воду та ліки для цивільних.

Про це розповів речник ООН Єнс Лерке. За його словами, близько 800 місцевих жителів, які вирішили не виїжджати, гостро потребують допомоги.

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Гумконвой ООН приїхав в район Соледара

Лерке розповів, що співробітники ООН вранці 20 січня прибули до контрольованих ЗСУ районів поблизу Соледара, що на сході Донецької області.

Гуманітарний конвой складається з трьох вантажівок. Вони провезли допомогу для понад 800 людей, які залишаються в громадах навколо Соледара.

Це перший міжвідомчий гуманітарний конвой, який прибув у цей район, оскільки бойові дії спричинили масштабні руйнування,

– додав речник.

За його словами, ООН завчасно повідомила й Україну, і Росію про прибуття гуманітарного конвою.

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У Соледарі тривають бойові дії

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що в Соледарі ще тривають бойові дії.

За його словами, індикатор того, що навіть у Росії немає впевненості, проявляється в тому, що окупанти постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.

Мусієнко наголосив, що ситуація в місті ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Він додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.