Головне оперативне завдання, – розвідка Британії проаналізувала шанси Росії взяти Соледар
За останні декілька днів російські окупанти тактично просунулися до міста Соледар, що на Донеччині. Ймовірно, вони контролюють більшу частину населеного пункту.
Про це заявили британські розвідники. Нагадаємо, що наразі у Соледарі тривають запеклі бої та ЗСУ утримують місто.
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Які шанси у Росії взяти Соледар
Соледар розташований за 10 кілометрів на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії.
Російська Соледарська вісь, швидше за все, є спробою захопити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку,
– зазначили аналітики.
Так, частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Розвідники кажуть, що російська та українська сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу.
"Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи захопить місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну оборону у глибині та контролюють шляхи постачання", – наголосили у розвідці Британії.
Яка нині ситуація у Соледарі: останні новини
- 9 січня окупанти почали новий штурм Соледара. Туди вкинули велику кількість штурмових груп, які сформували з найкращих резервів вагнерівців.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на ранок 10 січня ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 13 населених пунктів: Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Побєда Донецької області.
- Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що для окупантів важливий Бахмут та Соледар. Захопивши їх, вони отримують можливість просуватися в район Слов'янська або на захід у район Костянтинівки, а далі на Дружківку.
- У такий спосіб загарбники планують вийти на адмінкордони Донецької області, а ще й створити загрозливе становище для наших військ, які воюють поблизу Мар'їнки.