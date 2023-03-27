Допомога Україні й Ізраїлю дуже важливі: республіканці хочуть зруйнувати "Китайську імперію"

В Республіканській партії змінилася думка щодо війни в Україні. Якщо раніше вони були готові більше зосередитися на боротьбі з Китаєм, аніж допомозі Києву, то тепер позиція стала значно кращою для України.

Таку думку в розмові з українським журналістом Романом Цимбалюком висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, передає 24 Канал. За його словами, нещодавні успіхи Китаю у відновленні відносин між Іраном та Саудівською Аравією, а також візит глави КНР Сі Цзіньпіня до Москви допоміг дещо змінити погляди республіканців на сам Китай, війну Росії проти України тощо.

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Як республіканці змінили свою позицію

Як вважає Піонтковський, раніше серед республіканців досить поширеною була думка, що головний суперник США – Китай. А президент Штатів Джо Байден занадто зосередився на допомозі Україні у війні з Росією.

Крайній прояв цієї позиції був у Дональда Трампа. Той навіть досі готовий "переманити" Путіна на свій бік, щоб боротися з Китаєм. А натомість, як стверджує Піонтковський, Трамп був готовий "пожертвувати" кількома областями України, що є жахливою позицією.

Але зараз буквально стався переворот, що вплине на хід виборчої кампанії. Вони побачили, що ніякого Путіна не треба переманювати. Є васал, який перебуває повністю в кишені Китаю. А Китай створює свою нову імперію, якщо взяти територію Китаю, Росії та Ірану,

– зазначив Піонтковський.

Дивіться розмову Цимбалюка з Піонтковським на ютубі 24 Каналу

Зміна поглядів суттєво вплинула і на ставлення до війни в Україні. Там розуміють, що потрібно допомогти Україні завдати поразки Росії під час контрнаступу, а також підтримати Ізраїль у намірах знищити іранську ядерну програму, що потужно вдарить по так званій "Китайській імперії". Республіканці розуміють, що це формування потрібно знищувати в зародку.

Це можна зауважити і в заявах можливого кандидата в президенти США від республіканців Рона Десантіса, який за кілька днів різко змінив позицію від "територіальної суперечки" – до того, що Путін – воєнний злочинець. Однак Дональд Трамп досі розповідає про перемовини з Росією.

Російському васалу "Китайської імперії" треба завдати показової поразки. Показову не лише для Росії, яка грає все меншу роль. Але й для Китаю, щоб в зародку зупинити створення "імперії зла". Такі от нові настрої,

– сказав Піонтковський.

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