Ситуація стає напруженою, – Латушко пояснив останні зустрічі "верхівок" Росії та Білорусі

Прямого підтвердження того, що Лукашенко хоче вступити у війну проти України на боці Росії, немає. Однак перемовини російської та білоруської влади дещо насторожують.

Про це сказав Павло Латушко – білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі. Свої спостереження щодо можливого вступу Білорусі у наземну операцію на Україну він висловив 24 каналу.

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Зокрема, опозиціонер наголосив, що варто звернути увагу на те, що відбувається на "зовнішньому контурі". А саме:

ми знаємо, що Мішустін (російський глава уряду) був у Мінську, але Лукашенко з ним не зустрівся. Він сховався у своєму будинку в Олександрії;

потім білоруський глава несподівано вилетів в Санкт-Петербург до Володимира Путіна;

згодом у Мінськ прибув Лавров – міністр закордонних справ Росії;

а вчора, 23 червня, білоруський міністр оборони Віктор Хренін перебував у Москві, він навідався до свого колеги Шойгу на перемовини.

Все це складається у певний клубок. Це означає, що ситуація стає напруженою. Тривають досить серйозні перемовини,

– пояснив Латушко останні зустрічі "верхівок" Росії та Білорусі.

Білоруська еліта почала тікати з Мозиря

Якщо стосується ситуації в Мозирі, ще тоді, коли поруч перебували ракетні війська Росії та завдавали ударів по Україні, мешканці міста на це не реагували. Хоча спроби виходити на акції таки були, попри загрозу потрапити у в'язницю.

Однак білоруський диктатор Олександр Лукашенко говорив, мовляв, якщо Україна завдасть ракетного удару по Мозирю, наша відповідь буде "потужною". Тобто самопроголошений глава не виключає такої ситуації.

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