Ситуація стає складнішою: в ЄС обговорять дозвіл на далекобійні удари по Росії

Глави Міноборони країн ЄС 19 листопада обговорять можливість надання Києву дозволу на удари по території Росії.

Про це кореспондентці 24 Каналу повідомило високопоставлене джерело в ЄС. Зустріч глав Міністерств оборони країн Євросоюзу запланована на 19 листопада, де це питання буде одним із ключових.

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Що відомо про обговорення ЄС дозволу на удари по Росії

Співрозмовник розповів, що кожна країна-член Європейського Союзу сама вирішує, як використовувати зброю, яку вона надає Україні.

Тож у цьому контексті ви праві, коли говорите, що ситуація на місцях стає дедалі складнішою, і ми побачимо, чи відбудуться певні зміни в цьому питанні всередині ЄС чи з-за меж ЄС,

– сказало джерело.

Водночас він наголосив, що не може передбачити розвиток дискусії з цього приводу, а також чи зрушиться ситуація щодо далекобійних ударів по Росії західною зброєю.

До слова, журналісти The Telegraph повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує провести особисті переговори з Джо Байденом на саміті G20 у Бразилії, де вимагатиме від американського президента дозволити удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow, а також виділити Україні 20 мільярдів доларів.

Це очільник британського уряду хоче зробити до того, як новообраний президент США Дональд Трамп прийде до влади після інавгурації у січні 2025 року.