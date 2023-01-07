Росіяни скинули вибухівку прямо на подвір'я на Сумщині: господар дивом вижив
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину. Зокрема, 7 січня вони скинули вибухівку прямісінько на подвір'я цивільного.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про ситуацію на прикордонні станом на 21:00.
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Що відбувалося на Сумщині 7 січня
️За словами Живицького, російські окупанти у Великописарівській громаді скинули 2 вибухівки із безпілотника на подвір'я місцевого жителя.
Чоловік дивом не постраждав,
– зауважив голова ОВА.
Своєю чергою, в Шалигинській громаді росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів. Разом було 17 черг.
Уламки ворожої вибухівки / Фото Дмитра Живицького
Пізніше очільник ОВА уточнив, що після 20:00 ворог відкривав вогонь з кулемета в напрямку Шалигинської громади. Всього було 16 черг.
"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", – додав Живицький.
Також він оприлюднив фото уламків від ворожої вибухівки у Великописарівській громаді.
"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!" – підсумував голова ОВА.
Росіяни кинули вибухівку на подвір'я цивільного / Фото Дмитра Живицького
Обстріли українських міст: коротко
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у лікарні померла жінка, яка постраждала через атаку росіян по столиці 29 грудня.
- Вже через кілька днів, 4 січня, ворог атакував одну з електростанцій ДТЕК. На щастя, обстріл минув без постраждалих.
- Однак того ж дня через обстріл Нікополя Дніпропетровської області загинув 64-річний чоловік.
- Також під ударами росіян був Куп'янськ на Харківщині. Ворог поранив двох чоловіків. На місцях "прильотів" виникли пожежі.