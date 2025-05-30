Якщо ворог займе Юнаківку, то FPV полетять по Сумах: аналіз ситуації у регіоні від DeepState

Росіяни продовжують просуватися на Сумщині, зокрема у Біловодах і Локні, а ситуація у Водолагах, Володимирівці та Костянтинівці потребує уточнення. Також окупанти націлилися на населені пункти Хотінь та Юнаківка.

Якщо окупанти займуть останній, то FPV-дрони полетять по Сумах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Сумщині

Аналітики зауважують, що просування у Біловодах і Локні не останні на Сумщині. Ворог посилює свою активність в регіоні з кожним днем.

Не останню роль у цьому відіграє постійний тиск піхотою та попередні його успіхи.

"На разі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Вони перебувають в сірій зоні, так як там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їх окупації", – кажуть у DeepState.

Там також зауважили на невтішних перспективах щодо Хотіні, а також Юнаківки, до якої російська армія уже наблизилася впритул і намагається штурмувати у напрямку села.

У Юнаківці є багато будинків, які росіяни завжди використовують, аби заховатися, накопичитися і закріпитися.

Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах,

– зауважують аналітики.

Яка ситуація на Сумщині: дивіться на карті

До слова, в ОВА розповіли, що на Сумщині росіяни діють малими групами. Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється.