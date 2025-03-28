Російські ДРГ намагаються заходити в Сумську область ближче до Харківщини, – Демченко

Ситуація на фронті залишається непростою. Росіяни намагаються захопити нові українські території.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що російські ДРГ намагаються заходити на територію Сумської області ближче до Харківщини. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Групи росіян можуть бути різними

За словами Демченка, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжується саме на Сумському напрямку.

Він пояснив, що якщо раніше фіксували більше спроб заходу ворожих ДРГ по півночі Сумської області, ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів з'явились спроби заходу диверсійних груп південніше, ближче до Харківщини.

Речник відзначив, що групи російських військових можуть бути як менш численними, так і великими.

Одна з крайніх груп, яка викривалася в межах Сумської області, досягала близько 15 диверсантів, які, зокрема, мали завдання та власними силами атакувати позиції українців,

– пояснив Демченко.

Демченко підкреслив, що ворог не припиняє обстрілювати населені пункти у прикордонні та використовує авіацію.