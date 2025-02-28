Росія продовжує намагатись захопити нові українські території. Ворог все ще штурмує у Сумській області українські позиції.

Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій розповів, що російські війська продовжують штурмувати на Сумщині піхотними групами. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відбувається на Сумщині

Дмитро Лиховій розповів про актуальну ситуацію у Сумській області. Він також охарактеризував дії наших військових там.

Сили оборони України вживають всіх заходів, аби не допустити перерізання Росією нашої логістики,

– сказав він.

За словами речника, бойові дії в цьому районі тривають. Раніше у ЦПД розповіли, що російські ДРГ діють у прикордонних районах Сумської області, але серйозних проривів немає. Ситуація поблизу Новенького є локальною, і російські заяви про "наступ на Суми" є частиною пропаганди.

Росіяни намагаються вплинути на логістику Сил оборони України, але українські військові вживають заходи для протидії.