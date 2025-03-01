Відійшли із втратами: у ДПСУ повідомили про ще одну спробу росіян перейти кордон на Сумщині

Днями Росія намагалася прорвати кордон на сході Сумської області. Однак, це була не єдина спроба.

У ДПСУ розповіли про ще одні намагання ворога перейти кордон на Сумщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Ворог відійшов із втратами

За словами Демченка, росіяни не відмовилися від своєї диверсійної діяльності.

Кілька днів тому прикордонники відбили спробу заходу на нашу територію ДРГ, це було на півночі Сумської області,

– розповів він.

Окупанти намагалися атакувати одну з українських позицій, але по них відпрацювали ЗСУ.

"Ворог … отримав вогонь у відповідь і з втратами відійшов", – повідомив речник ДПСУ.

Попередня спроба прорвати український кордон була здійснена біля населеного пункту Новеньке. Для цього ворог застосував сили двох механізованих відділень.

До слова, 1 березня аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися до Сумщини біля села Миколаєво-Дар'їне в Суджанському районі Курської області.